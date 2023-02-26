2023/02/26 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الأحد، أن مشروع نظام تحديث IFMIS سيوفر 5 ميزات ايجابية، فيما أشارت إلى أن من بين هذه الميزات تحسين الرقابة على الحسابات وعدم تجاوز الاعتمادات بالموازنة.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد، ترأست الاجتماع التنسيقي مع اللجنة التوجيهية لتنفيذ مشروع نظام تحديث نظم الإدارة المالية العامة IFMIS".

ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع حضره ممثل البنك الدولي سلام معروف وممثل الشركة الاستشارية AARC المسؤولة عن تحضير وثائق العطاءات لشراء متطلبات النظام، بحضور مدراء دوائر الموازنة والمحاسبة والقانونية والإدارية وتكنلوجيا المعلومات في الوزارة".

وأشار إلى، أنه "جرى أثناء الاجتماع الاستماع إلى العرض المقدم من قبل الشركة الاستشارية بشأن وثيقة الاختيار الأولي المزمع نشرها بهدف جذب الشركات الرصينة لتنفيذ مشروع النظام، الذي سيسهم بدوره في زيادة سرعة التواصل الالكتروني لوزارة المالية مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة".

وتابع "كما يوفر النظام الجديد بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة لعمليات الإدارة المالية بشكل يتيح انتقالاً آمناً للمعلومات بين الوزارات والدوائر الحكومية، وتأمين بيئة متكاملة تتوفر فيها المعلومة بشكل آني ودقيق لكافة الأطراف المعنية على اختلاف مواقعهم الجغرافية" .

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