2023/02/26 | 16:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RYXBZkpIWW8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كتل كبيرة تصر على اعادة سانت ليغو المرفوض من المرجعية والشعب مناف الموسوي - محلل السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كتل كبيرة تصر على اعادة سانت ليغو المرفوض من المرجعية والشعب مناف الموسوي - محلل السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).