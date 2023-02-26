موهبة أتالانتا تعزز صفوف الأولمبي العراقي وبطولة قطر أولى محطاته

2023/02/26 | 16:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى عمران لاعب أتالانتا (حساب نادي أتلانتا/Getty)

كشف راضي شنيشل، مدرب المنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 عاما، عن استدعاء لاعب أتالانتا مصطفى عمران، لتمثيل "أسود الرافدين" ببطولة قطر الدولية المقرر انطلاقها في مارس/ آذار المقبل.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، السبت، أكد شنيشل، أن الجهاز الفني قرر ضم اللاعب إلى تشكيلته، وأضاف: "سوف يقوم الاتحاد العراقي بإرسال طلب للنادي، وتوجيه دعوة رسمية للاعب مصطفى عمران".

وبدأ عمران صاحب الـ19 عاما الذي يلعب في مركز المدافع، مشواره في السويد برفقة نادي نورشينبنغ، قبل أن يتوجه العام الماضي لتمثيل شباب أتلانتا الإيطالي، ومن ثم الفريق الرديف.

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وسيباشر الأولمبي العراقي تحضيراته لبطولة قطر الدولية في بغداد منتصف مارس المقبل، قبل التوجه إلى الدوحة في الـ20 منه، للمشاركة بالبطولة الودية، التي ستكون أولى محطات الإعداد لبطولة غرب آسيا، التي ستحتضنها بغداد مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وتقام بطولة قطر الدولية، بمشاركة 8 منتخبات، هي قطر المستضيف، والعراق، وأوزبكستان، وفيتنام، والسعودية، والإمارات، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، حيث من المقرر أن تقام قرعة المنافسات في الأول من مارس المقبل.

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