"العال" الإسرائيلية تبدأ تغيير مسارها فوق السعودية وعمان

2023/02/26 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية أن طائراتها ستبدأ، الأحد، استخدام مسار جديد موفر للوقت يمر عبر السعودية وسلطنة عمان، وهو قرار اتُخذ بعدما انضمت مسقط الأسبوع الماضي إلى الرياض في فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني الإسرائيلي.

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