ايقاف بيع الدولار للمسافرين في مطار السليمانية

2023/02/26 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - مصدر: ايقاف بيع الدولار للمسافرين في مطار السليمانيةيتبع ..





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