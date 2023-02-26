المنافذ الحدودية ترفع توصية إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الجباية - عاجل

2023/02/26 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفعت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، توصية إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الجباية.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مجلس هيئة المنافذ الحدودية عقد اجتماعة الثاني للعام 2023 برئاسة رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي وبحضور وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وكافة اعضاء المجلس، حيث رحب الوائلي في بداية كلمته بحضور الوزير اجتماع المجلس والذي بدوره تقدم بكلمة مهمة للمجلس عن ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بما يتطابق مع المنهاج الوزاري والتقيد التام بما يصدر من قرارات وتعليمات حكومية".

وأضاف أنه "تم مناقشة جدول الاعمال والتصويت على العديد من الفقرات ومنها الاتي:

1-التنفيذ الفوري لتوجيه رئيس مجلس الوزراء المبلغ بكتاب الامانه العامة لمجلس الوزراء و المتضمن قيام وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك بأعداد ضوابط الترانزيت و ايقاف الاجراءات المتخذة مسبقا من قبل وزارة النقل كافة.

2- قيام الهيئة العامة للكمارك بالمباشرة بالترانزيت حسب التوجيهات الصادرة بجلسة اليوم اصوليا.





3-رفع توصية الى مكتب رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا لمراجعه كافة الجبايات المفروضة في كافة المنافذ الحدودية وتدقيقها من الناحيه القانونيه والفنيه والمالية.

4-الزام كافة الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزاره والمحافظات بحضور الممثل الاصيل لجلسات مجلس الهيأة لأهمية القرارات المتخذة واستنادا لقانون هيأة المنافذ الحدودية.

5-اصدار توصيه بالزام دائرة عقارات الدولة ابرام عقود ايجار المكاتب والحوانيت والاكشاك وحسب عائدية الارض وعدم الاكتفاء باستيفاء اجر المثل.





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