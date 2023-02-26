دخول حشود عشائرية مسلحة على أزمة

2023/02/26 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الاحد، رسالة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء حول دخول حشود عشائرية مسلحة على خط أزمة قرية الجيايلة والتحشد على اطراف قرية البوبالي، معتبرًا انها ستقود إلى نتائج وخيمة على الجميع.

وقال عبد الهادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وضع ديالى الداخلي لايتحمل المزيد من الأزمات وكل الجهود تنصب حاليا على احتواء ازمة قرية الجيايلة وفق مبادئ منصفة وعادلة بعيدا عن اي تصعيد يقود الى دخول المحافظة في منزلقات خطيرة".

واضاف، ان "احداث اليوم من ناحية دخول حشود عشائرية مسلحة من خارج ديالى وكادت تؤدي الى ازمة اخرى امر بالغ الخطورة يستدعي اصدار اوامر من قبل القائد العام للقوات المسلحة بمنع دخول اي حشود عشائرية مسلحة الى داخل المحافظة لتفادي ازمة اخرى".

واشار الى ان "لغة العقل والمنطق تفرض على جميع الاطراف الهدوء واعتماد طاولة الحوار والقانون في حسم القضية واي تصعيد اخر سيكون له نتائج وخيمة على الجميع بدون استثناء".

وكانت منصات التواصل تناقلت فيديوهات لمسلحين من حشود عشائرية اقتربت من قرية البو بالي وبدأت باطلاق النار الكثيف ما ادى الى حالة قلق من ان تكون بداية لسيناريو خطير يضرب النسيج العشائري في المحافظة.

وتسبب هجوم مسلح قبل ايام على قرية الجيايلة المجاورة لقرية البو بالي باستشهاد 9 اشخاص بينهم امرأتان، وسط اتهام لاشخاص من قرية البوبالي بالوقوف وراء عملية الهجوم المسلح.

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