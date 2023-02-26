2023/02/26 | 16:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nOC2ufC-c28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر محمد الشمري || اتخلص كلها بالشارع || ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاعر محمد الشمري || اتخلص كلها بالشارع || ليلة شعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).