2023/02/26 | 16:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ما أثير حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار بأنها "شائعات وأكاذيب" هدفها "عرقلة مصر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي يرد على ما أثير حول "بيع قناة السويس".. ويعترف بـ"ظروف صعبة" يعيشها المصريون) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي يرد على ما أثير حول "بيع قناة السويس".. ويعترف بـ"ظروف صعبة" يعيشها المصريون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).