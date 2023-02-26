السيادة: تولي الحلبوسي لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي يمثل حقبة جديدة في مسيرة الاتحاد

2023/02/26 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف السيادة، اليوم الاحد، ان تولي الرئيس محمد الحلبوسي لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي يمثل حقبة جديدة في مسيرة الاتحاد من خلال تولي زعامة شابة لزمام العمل البرلماني العربي.

وقال التحالف في بيان “يعبر تحالف السيادة في مجلس النواب عن بالغ الاعتزاز والتقدير لنجاح الموتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد للفترة من 23 – 25 شباط برعاية رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحضور رؤساء البرلمان والمجالس النيابية العربية في خطوة مهمة لترسيخ مسيرة التعاون والتضامن العربي”.

واضاف البيان “يرحب تحالف السيادة باعلان بغداد الصادر عن المؤتمر وما تضمنه من محاور مهمة تدعم وحدة العراق وسيادته ومؤسسات الدولة ومحاربته للارهاب والتطرف الى جانب مساندة القضية الفلسطينية والازمة السورية وقضايا اخرى محط اهتمام العرب”.

وتابع ان “تولي الرئيس الحلبوسي لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي يمثل حقبة جديدة في مسيرة الاتحاد من خلال تولي زعامة شابة لزمام العمل البرلماني العربي في اطار تعزيز انفتاح العراق على محيطه العربي ضمن التوجهات الرامية لبلورة رؤية جديدة من العلاقات والتعاون والحوار بين العرب الى جانب التعبير عن تطلعات الشعب العربي ازاء القضايا المهمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في اكثر من دولة واتخاذ القرارات والمواقف المناسبة تجاهها”.

واشار الى ان “تحالف السيادة يعتبر نجاح بغداد باستضافة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في هذا الظرف محطة مهمة ستحقق انتقالة نوعية بالعمل العربي المشترك وتعزز المواقف القومية المشتركة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه كل الامة خاصة ان نجاح المؤتمر يعد مؤشرا واضحا على استقرار العراق وعودته قويا لاداء دوره ورسالته بدعم أشقائه سياسيا وأمنيا واقتصاديا وتنمويا لتأمين السلام والحياة الحرة الكريمة”.

وبين ان “احتضان بغداد لاعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يعد هوية عربية جامعة سيجعل الجميع امام محطة مفصلية في تاكيد اهمية الدبلوماسية البرلمانية التي ستكون متميزة ومختلفة عن ما كان سائدا ، في ظل ما سيضفيه وجود الرئيس محمد الحلبوسي على رأس العمل النيابي العربي من ديناميكية سياسية جديدة”.

واكد التحالف ان “كتلة تحالف السيادة تعتبر تطوير وتفعيل الجهد البرلماني العربي وضمان التعاون لبناء علاقات متوازنة بين الدول بما يكفل مبدأ الحوار وفتح الآفاق لتطوير العلاقات بين الدول في مختلف المجالات جوانب مهمة تتماشى مع مصالح الشعب العراقي وحرصه العراق الدائم على مد جسور التعاون مع كافة الدول”.

ولفت الى ان توافد رؤساء البرلمانات العربية على بغداد يعكس بشكل واضح مدى اهتمام هؤلاء القادة بالعراق ودوره المحوري وثقتهم بقدرته على التعبير عن حاجات ومتطلبات الامة العربية كما ان استمرار اقامة مثل هذه المؤتمرات مستقبلا سيفتح الباب واسعا امام ابرام اتفاقيات متعددة وتوثيق اواصر التعاون في مختلف المجالات بين الدول العربية فضلا عن تعزيز العلاقات البرلمانية بشكل فعال يخدم مصالح الشعب العربي وتطلعاته بالحياة الكريمة.

واكد التحالف في ختام بيانه “نتقدم ببالغ الشكر والتقدير لكل الوزارات والجهات الحكومية والامنية والخدمية التي ساندت جهود مجلس النواب في انجاح اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي واظهاره بهذا المظهر المتميز الذي يتلائم مع سمعة العراق وتاريخه”.

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