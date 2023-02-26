طلب نيابي بإقامة دعوى ضد تركيا لقطعها المياه عن العراق

2023/02/26 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، الاحد، إلى إقامة دعوى أمام مجلس الأمن بسبب قطعها المياه عن العراق وتلاعبها بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي.

وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أنه “يجب على الحكومة اقامة دعوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن بما يخص ملف الماء”.

واضاف ان “تدني مناسيب المياه الواردة إلى العراق من تركيا يتسبب في التلوث البيئي وتدمير للامن الغذائي وتهجير سكان الاهوار والقضاء على الثروة الحيوانية”.

وأشار إلى أن “تركيا تمارس الحرب ضد العراق مائيا وعسكريا وتقطع الماء وتعطش الشعب العراقي ما يعني أنه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف “.

وتعاني محافظات عدة من انحسار امدادات نهري دجلة والفرات في السنوات الاخيرة بفعل تاثير السدود التركية.

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