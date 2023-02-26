2023/02/26 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/إن” بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 152700 دينار عراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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