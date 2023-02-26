العيب الوحيد في السلطان العتيد

2023/02/26 | 17:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: منهل عبد الأمير المرشدي لابد لنا أن نكون منصفين لحكوماتنا وقياداتنا...

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