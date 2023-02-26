صندوق النقد العربي يبدي استعداده لتقديم الدعم الفني للبنك المركزي العراقي

2023/02/26 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

استقبل محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، الأحد، مدير عام صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي.

وقال العلاق، بحسب بيان للبنك، إنّ "صندوق النقد العربي قدّم جهودًا حثيثة في الدعم والمشورة والتدريب للبنك المركزي العراقي وكوادره، في تنفيذ المسوحات الميدانية المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي في العراق".

من جانبه ، أثنى الحميدي على "دور البنك المركزي العراقي في تدعيم عمل الصندوق، ودعم سياساته وبرامجه"، مبدياً "استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بعمل البنك".

وأشاد الحميدي بـ"دور البنك المركزي العراقي في إطلاق منصة المدفوعات (بُنى) في مجال تغطية المدفوعات للتجارة البينية باستخدام مختلف أنواع العملات".

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