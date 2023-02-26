2023/02/26 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسلم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، باكورة طائراتها الحديثة طراز B737MAX، التي تتضمن مواصفات عالمية متطورة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، استقبلت أولى طائراتها الحديثة من طراز B737MAX، في مطار بغداد الدولي"، مضيفاً أن "هذا النوع من الطائرات يتميز بمستوى رفاهية عال، إذ توفر للمسافرين منظومة إنترنت طيلة رحلاتها".

وتابع البيان، أن "طائرة B737MAX، تتميز عن جيل B737 NG بكثير من المواصفات الفنية المتطورة في ما يخص الديناميكية الهوائية ونوع المحركات المتطورة CFM LEAP ENGINE والتي تمتاز بالأداء العالي والاقتصاد في الوقود"، مؤكدا أنها "تعمل وفق معايير تقليل الانبعاثات الضارة، مع زيادة مدى الطيران عن الجيل السابق بحوالي ساعتين إضافيتين".

وأكد البيان، أن "الخطوط الجوية العراقية تسير قدماً في استكمال مشاريع شراء الطائرات بموجب التعاقدات المباشرة بين الحكومة العراقية وشركتي بوينغ وإيرباص".

وأوضح، أن "العقود تتضمن إدخال 5 طائرات نوع ايرباص 220 حيث تم استلام 4 منها، والمتبقي طائرة واحدة سيكون موعد استلامها في شهر آذار من العام الحالي".

ولفت البيان إلى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تملك خيار إضافة خمس طائرات من نفس الطراز في حال اقتضت المصلحة لذلك".

وزاد البيان، بأنه "سيتم إدخال 6 طائرات نوع بوينغ 737ماكس- 8 خلال العام الحالي، وبواقع طائرتين في كل من الأشهر شباط، آذار ونيسان على التوالي، إلى جانب إدخال طائرتين نوع بوينغ 787 دريم لاينر واسعة البدن وطويلة المدى، من أصل عشر طائرات، علما أن جداول التسليم حدد موعد الانتهاء من تسلم كافة الطائرات من هذا الطراز في نهاية العام 2026".

وأشار البيان، إلى أنه "سيتم إدخال عشر طائرات نوع بوينغ 737ماكس- 10 وسيبدأ التجهيز بحلول العام 2024 وانتهاء بالعام 2027، وبهذا سيكون مجموع الطائرات الحديثة المضافة هو31 طائرة".

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