2023/02/26 | 17:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يضم طائرة جديدة إلى اسطوله الجوي.. هذه مميزاتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/26 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يضم طائرة جديدة إلى اسطوله الجوي.. هذه مميزاتها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يضم طائرة جديدة إلى اسطوله الجوي.. هذه مميزاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).