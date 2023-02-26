الأب الذي شغل العراقيين في قبضة الشرطة.. وصورة لعائلته هانئة

2023/02/26 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدما هزت المشاهد التي انتشرت خلال

الساعات الماضية، موثقة اعتداء والد

على طفليه وهما نائمان ليلاً

العراقيين، أعلنت السلطات الرسمية

القبض على المعتدي.

فقد أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني

ومدير دائرة العل

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