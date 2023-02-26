2023/02/26 | 17:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف السيادة: رئاسة الحلبوسي لاتحاد البرلمان العربي تمثل حقبة جديدة تعزز انفتاح العراق على العرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/26 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف السيادة: رئاسة الحلبوسي لاتحاد البرلمان العربي تمثل حقبة جديدة تعزز انفتاح العراق على العرب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف السيادة: رئاسة الحلبوسي لاتحاد البرلمان العربي تمثل حقبة جديدة تعزز انفتاح العراق على العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).