2023/02/26 | 17:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | ردت انتحر والناس لزموني .. اولادي ميريدوني بسبب نسوانهم .. ومن سنة 2007 محد يديرلي بال) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0hxBUv5ypoo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | ردت انتحر والناس لزموني .. اولادي ميريدوني بسبب نسوانهم .. ومن سنة 2007 محد يديرلي بال) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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