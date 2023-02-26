ضبط 51 شاحنة تحمل مواد مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الوسطى

2023/02/26 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الأحد، عن ضبط 51 شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى.

وقالت الكمارك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "تفاصيل هذه المواد وهي (خشب، ملابس، آلية شفل، معدات كهربائية، أحذية، حجر مرمر، درج كهربائي، مصاعد، مواد غذائية، أثاث، منظفات، سمنت أبيض، سيراميك، أجهزة كهربائية، معمل كسارة حجر، مولد كهرباء، صحيات، سبالت)".

وأكدت، ان "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

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