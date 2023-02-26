تحالف الفتح يعلق على العلاقة مع الصدر

2023/02/26 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأحد، عن وجود تواصل مستمر مع التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، بعدد من القضايا الحساسة والمهمة.

وقال القيادي في التحالف علي الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "النقاشات والحوارات مع التيار الصدري بالقضايا المهمة والحساسة متواصلة ولن تنقطع"، مشيرا الى ان "التيار الصدري يعتبر كتلة عراقية لها وجود في الساحة، رغم انسحاب نوابها من مجلس النواب".

وبين الزبيدي ان "هناك تواصلاً واتصالات مع التيار الصدري، من خلال التواصل مع قيادات بارزة في التيار، كما ان العلاقة بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لم تنقطع ومستمرة، وحدوث اجتماع بين العامري والصدر، امر وارد وغير مستبعد خلال المرحلة المقبلة".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد قال في تصريحات متلفزة قبل ايام ان الخلاف مع الصدر سينتهي قريبا.

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