عن الفقر والكرامة والعمل الخيري والمرأة

2023/02/26 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديث عن كرامة في غياب المساواة ضرب من الخيال.والثقافة التقليدية تساهم في جعل اللامساواة مبررة ومقبولة واعتبارها أقرب إلى الصفات الوراثية.

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