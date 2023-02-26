2023/02/26 | 18:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r6QtNn_q5b4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم: القمرچية وباص بعگوبة.. قصة من الماضي تترجم واقع حال اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم: القمرچية وباص بعگوبة.. قصة من الماضي تترجم واقع حال اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).