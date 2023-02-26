بالوثيقة.. انهاء تكليف مدير تربية الرصافة الثانية

2023/02/26 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بالوثيقةانهاء تكليف مدير تربية الرصافة الثانية وسام ناهض عبود وتكليف عبد بيوض حبيل وكالة.





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