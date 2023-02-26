2023/02/26 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التربية، تعليمات الاشتراك في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي 2022 -2023.

ووفقاً للتعليمات التي أبلغتها وزارة التربية لعموم مديرياتها في البلاد عدا اقليم كردستان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، ان "اشتراك التلاميذ والطلبة للسادس الابتدائي يكون من حقهم جميعاً للمستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي بالامتحانات العامة (الوزارية)".

أما الاشتراك للثالث المتوسط والسادس الاعدادي بفروعه :"فيكون من حق طالب المرحلتين الاشتراك بالامتحانات الوزارية اذا كان الطالب ناجحاً في جميع الدروس او اذا كان مكملاً في درس واحد او درسين او ثلاثة دروس في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار وهي 10 درجات فقط".

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