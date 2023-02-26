2023/02/26 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاحد،عن الاستعداد لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية لعودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.وأكد عبداللهيان أن “عودة العلاقات سيكون مفيدا للطرفين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد اللهيان: طهران مستعدة لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية المركز الخبري الوطني.

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