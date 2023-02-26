2023/02/26 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليمات وزارة التربية للإشتراك في الامتحانات الوزارية لعام 2023 (وثيقة) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليمات وزارة التربية للإشتراك في الامتحانات الوزارية لعام 2023 (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليمات وزارة التربية للإشتراك في الامتحانات الوزارية لعام 2023 (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).