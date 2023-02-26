“واتس أب” يختبر ميزة “تحرير الرسائل” بعد إرسالها‎‎

2023/02/26 | 18:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة الأشهر عالمياً “واتس أب” المملوك لشركة “ميتا”، أن المسؤولين فيه يعملون على إضافة ميزة “تحرير الرسائل التي طال انتظارها.وبحسب ما ظهر عبر موقع “wabetainfo”، فإن الإصدار المرتقب WhatsApp beta لنظام تشغيل آيفون IOS سيختبر وجود زر “تعديل الرسائل” وإصلاح الأخطاء الطباعية والإملائية.وكانت ميزة “تحرير […]

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