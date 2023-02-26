وفد برلماني لـ8 دول عربية يزور سوريا.. ورئيس مجلس النواب المصري: دمشق ستعود للجامعة العربية

2023/02/26 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد برلماني ممثل لثماني دول عربية سوريا، الأحد، في أول زيارة إلى البلد المُجمّدة عضويته في الجامعة العربية منذ عام 2011.

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