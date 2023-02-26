شاهد بالفيديو.. استهداف الكفاءات العراقية .. ضربة في الصميم للقوات الأمنية في ديالى

2023/02/26 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9ylJEBAol8I

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