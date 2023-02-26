2023/02/26 | 18:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوفسكي، على أهمية...

ظهرت المقالة السفيرة الامريكية: أهمية مشاركة العراق بمؤتمر المياه في نيويورك أولاً على المسلة.

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