بنك سوريا المركزي يضع سعر صرف جديدا للدولار في التعاملات الرسمية

2023/02/26 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7100 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة رقم 17 الصادرة عن المركزي اليوم، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7488.7 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية (التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية).

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