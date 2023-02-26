2023/02/26 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: otGtl2wV_v0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة الإعلام والاتصالات توقف مسلسلي "معاوية وأبو لؤلؤة") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيئة الإعلام والاتصالات توقف مسلسلي "معاوية وأبو لؤلؤة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).