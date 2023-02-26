2023/02/26 | 19:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EnSpNtiOcMA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "سلاح الدولة يخلف 9 أيتام".. منتسب أمني يقتل مواطنا بدم بارد في #اليوسفية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "سلاح الدولة يخلف 9 أيتام".. منتسب أمني يقتل مواطنا بدم بارد في #اليوسفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).