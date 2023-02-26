2023/02/26 | 19:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Evmnc8QLiQU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار سياسيون ومراقبون ينتقدون الحديث عن عودة مجالس المحافظات في ظل الأزمات المتوالية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنبار سياسيون ومراقبون ينتقدون الحديث عن عودة مجالس المحافظات في ظل الأزمات المتوالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).