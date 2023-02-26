مستشاره يعلق على الحديث عن وجود شروط مسبقة لزيارة السوداني الى واشنطن

2023/02/26 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، أنباء وجود "شروط مسبقة" لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة الى العاصمة الامريكية واشنطن..



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