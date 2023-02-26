يجب الحذر.. مختص يحدد 4 مناطق عراقية مرشحة لحدوث زلزال - عاجل

2023/02/26 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر الخبير الجيولوجي المختص بعلوم الزلازل علي الرمثان من إمكانية حدوث زلزال في عدد من المحافظات خصوصا ميسان والكوت وكردستان وديالى.

وبرر الرمثان ذلك خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، بكون هذه المناطق قريبة من الصفيحة العربية باتجاه الصفحية الإيرانية فهي نقطة انطلاق وتصادم مع الصفيحة الاوراسية"، مبينا ان "العراق كحال تركيا وسوريا واية دولة أخرى قد تحدث فيه الزلازل في اية لحظة".

وقال الرمثان ان "التقارير العلمية لم تكشف موعد ومكان وقوة حدوث الزلزال اي لايمكن معرفة الزلزال الا بعد حدوثه وبالتالي فأن العراق يواجه خطرا في بعض مناطقه وعلى الجهات المعنية توخي الحذر والتهيؤ لأي طارئ".

وأضاف ان "ماحدث من زلزال كبير بتركيا لم يكن سببه انشاء السدود الأخيرة لان قدرة الإنسان لايمكن أن تولد طاقات داخل الأرض تستطيع أن تسبب ماحدث من زلزال كان 7.8 على مقياس رختر وماحدث من زلزال كان بسبب صفائح ولدت من آلاف السنين".

واستبعد أن "تتأثر سدود العراق بالزلزال لكون السدود تنشأ وفيها تقنية الحماية من الزلازل والدليل ان تركيا لم تتأثر سدودها"، مبينا ان "الصفائح التكتونية تتولد داخل الأرض وعمرها مئات او آلاف السنوات من الاجهادات وهنا تتولد الزلازل، لكن علينا ان نأخذ الحيطة والحذر ففي اي لحظة قد يشهد العراق زلزالا كبيرا أو صغيرا وهذا غير معلوم".

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