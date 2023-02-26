وفاة مخرج عراقي.. وهذه أشهر أعماله

2023/02/26 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الأحد، وفاة مخرج عراقي له العديد من الاعمال الفنية.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم) نعت فيه رحيل المخرج (أركان جهاد) "الذي وافته المنية هذا اليوم".

الجدير بالذكر ان الفنان الراحل مخرج عراقي ومن أعماله مسلسل "الرصافي"، "النبي أيوب"، و"هناك حكاية أخرى" الى جانب عشرات الأفلام التي أخرجها في بداياته.

وبدأ المخرج الراحل في بداية مشواره الفني مصوراً سينمائياً وأخرج أفلاما وثائقية وبدأ أيضا أفلام (السكرين) ومن ثم اتجه الى التلفزيون.

ومن أبزر أعماله التلفزيونية هي (أماني للسيدات) و(النبي أيوب) (نعم يخفى القمر) و(سبع عيون).

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