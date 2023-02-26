خلال اشتباكات في الانبار.. مقتل 17 داعشياً بينهم قيادي

2023/02/26 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، مقتل 17 داعشياً بينهم قيادي "بارز جداً" في عكاشات بصحراء محافظة الانبار.

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