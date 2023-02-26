شخص يقتل عمه في بغداد والأمن يطيح بالجاني

2023/02/26 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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‏أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإقدام شخص على قتل عمه في منطقة الفضيلية بالعاصمة بغداد، فيما أشار إلى اعتقاله من قبل القوات الأمنية.

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