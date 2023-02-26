الأديب العراقي علي حسين عبيد: لم أتخلص من

2023/02/26 | 20:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الكاتب العراقي علي حسن عبيد إنه لا يستطيع كتابة حادثة لم يعش تفاصيلها بنفسه ويكتوي بعذابها الفعلي، ويعتبر أن جيله (جيل الثمانينيات) لم يغادر ذاكرة الحرب.

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