2023/02/26 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، المضيّ قُدماً بالأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير استقبل عدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة ميسان، حيث شهد اللقاء التباحث في سير تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة، وسبل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية تشخيص الأولويات في تنفيذ المشاريع الخدمية، على وفق الحاجة الفعلية، والدراسات التي تأخذ بنظر الاعتبار احتياجات المواطنين الملحّة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان على "المضيّ قُدماً بالأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي، وجهود الحكومة نحو شمول ميسان بالخطط والمشاريع الاستثمارية، ودعم المشاريع التي توفر فرص عمل أكثر لأبناء المحافظة، فضلاً عن الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة شحّ المياه في المحافظة، من خلال عدة مشاريع استصلاحية وإروائية".

واطّلع على "أبرز ما عرضه النواب من احتياجات المواطنين في ميسان"، موجها بـ"تلبيتها وتعضيد أداء الأجهزة الخدمية فيها، من أجل تحقيق طموح المواطنين واستحقاقاتهم في الخدمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد المضيّ قُدماً بالأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد المضيّ قُدماً بالأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).