الأماكن المقدسة وخفض التصعيد.. نتائج اجتماع العقبة

2023/02/26 | 20:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، الأحد خلال اجتماع في الأردن، هو الأول من نوعه منذ سنوات، لبحث سبل تهدئة التوترات، التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.

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