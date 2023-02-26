صالات عمليات ومراكز متطورة واجهزة ومعدات حديثة.. ممثل السيستاني يفتتح توسعة مستشفى زين العابدين التعليمي(صور)

2023/02/26 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يحتفل فيه المؤمنون بذكرى

الولادات المحـمدية المباركة آلت

العتبة الحسينية المقدسة على نفسها ان

تطرز تلك المناسبة بإنجازات تدخل

السرور على قلوب العراقيين، فقد افتتح

ممثل المرجعية الدينية ا

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