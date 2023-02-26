مقتل 58 شخصًا على الأقل في تحطم قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

2023/02/26 | 20:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة منطقة كروتوني، مانويلا كورا، إن 58 شخصًا على الأقل، بينهم رضيع وأطفال وعدة نساء، لقوا حتفهم بعد أن تحطم قارب خشبي يحمل مهاجرين على الصخور قبالة ساحل كالابريا الإيطالي.

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