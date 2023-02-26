2023/02/26 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع وفد الاتحاد البرلماني العربي، الذي ضم عدداً من رؤساء المجالس البرلمانية ورؤساء الوفود والأعضاء، الجمهوريةَ العربية السورية.

وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان ” التقى الوفد رئيسَ الجمهورية العربية السورية بشار الأسد في قصر الشعب بدمشق، بالإضافة إلى زيارة مجلس الشعب السوري”.

وأكد الاتحاد البرلماني العربي، خلال الزيارة، بحسب البيان “تضامنه مع الشقيقة سوريا، ودعمها، والوقوف مع شعبها، واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة بعد حادث الزلزال الذي أصاب عدداً من المدن والقرى فيها، كما تقدَّم الوفد بالتعازي لضحايا الكارثة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى”.

وأشار رئيس الاتحاد البرلماني العربي إلى “قرار الاتحاد في مؤتمر بغداد، 25 شباط 2023، الذي أكد ضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي، وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب رئيس البرلمان يكشف تفاصيل زيارة الحلبوسي ووفد الاتحاد البرلماني العربي الى سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب رئيس البرلمان يكشف تفاصيل زيارة الحلبوسي ووفد الاتحاد البرلماني العربي الى سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).