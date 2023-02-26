2023/02/26 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kDSJKzmZxkg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان سعد المجرد يواجه حكما بالسجن 6 سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان سعد المجرد يواجه حكما بالسجن 6 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).