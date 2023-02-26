2023/02/26 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lUt9ghFX3ss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يقود مبادرة لإعادة سوريا للحضن العربي.. والخزين المائي على المحك | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يقود مبادرة لإعادة سوريا للحضن العربي.. والخزين المائي على المحك | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).