2023/02/26 | 20:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L2TSYFDrEKI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيدة مصرية تتعلم القراءة والكتابة وهي بعمر 87 عاماً | ريبورتاج) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيدة مصرية تتعلم القراءة والكتابة وهي بعمر 87 عاماً | ريبورتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).