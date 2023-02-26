2023/02/26 | 20:18 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة الاعمار: استمرار تنفيذ أعمال مشروع طريق (كوت - بغداد) على مرحلتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/26 | 20:18.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: استمرار تنفيذ أعمال مشروع طريق (كوت - بغداد) على مرحلتين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: استمرار تنفيذ أعمال مشروع طريق (كوت - بغداد) على مرحلتين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاعمار: استمرار تنفيذ أعمال مشروع طريق (كوت - بغداد) على مرحلتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).